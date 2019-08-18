مؤشر عالمي يصنف بغداد كأكثر مدينة “مثيرة للتوتر"

2019/08/18 | 16:34

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سومر نيوز: بغداد..



صنف موقع السبيكتاتور انديكس، العاصمة بغداد، كأكثر المدن التي تسبب التوتر في العالم، وهو ما أثار السفي...

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