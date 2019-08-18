شرطة بغداد تؤكد القبض على هارب من سجن القناة: لم يتبقى سوى اثنان

2019/08/18 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أكدت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاحد، القبض على أحد الهاربين من سجن القناة، مشيرة الى انه لم يتبق سوى اثنان.





وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “بعد ان تم القاء القبض فجر اليوم على احد الهاربين من سجن القناة لم يتبقى سوى اثنين من الفارين”.

وأضاف، “مازالت الجهود مستمرة لالقاء القبض عليهما وتقديمها للعدالة”.

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