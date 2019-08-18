صالح يزور وزارة الدفاع ويؤكد حاجة الجيش لاهتمام جدي لدعمه وتعزيزه

2019/08/18 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادزار رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، وزارة الدفاع وأكد على أن الجيش بحاجة إلى اهتمام جدي لتعزيزه ودعمه بكل الامكانيات المتاحة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته “كلكامش برس”، أن “صالح فتش اثناء زيارته حرس الشرف الذي يمثل كل صنوف الجيش العراقي”.

وبحسب البيان أكد في كلمة له خلال لقائه وزير الدفاع وكبار القادة والضباط، أن “هناك اجماع وطني على دعم المؤسسة العسكرية لانها المرتكز لمستقبل آمن للعراق والعراقيين”، مشيراً الى “اننا الآن في طور إستكمال بناء مؤسساتنا ودولتنا التي نريدها ديمقراطية اتحادية مستندة الى الدستور”.

وأضاف البيان أن “مؤسسة الجيش بحاجة الى اهتمام جدي لتعزيزها ودعمها بكل الامكانات المتاحة، مبيناً أن العراق يعيش اليوم تحولات مهمة، وتحديات كبيرة ، اهمها البناء والاعمار، استناداً الى الانتصارات التي تحققت ضد العصابات الارهابية بفضل تضحيات المقاتلين من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبشمركه وابناء العشائر، والانتقال الى تحقيق فرص عمل للشباب العاطل وتسخير موارد البلد لخدمة العراقيين”.

وشدد صالح بحسب البيان على ان “العراق لايريد ان يتحول مرة اخرى الى ساحة تناحر وصراع إرادات على حساب ارواح العراقيين وأموالهم، وهذا يعتمد على المؤسسة الرصينة الوطنية التاريخية للجيش العراقي، كجيش وطني مترفع عن السياسة يحمي النظام والدستور ويدافع عن الوطن”.

وأشار الى ان “سياسة الامن القومي العراقية، والسياسة الخارجية للعراق المجمع عليها في الرئاسات الثلاث ومن القوى السياسية هي ان يكون العراق اولاً، وان لا يتم القبول بتحويله الى ساحة صراع للاخرين”.

وأشاد بـ”التضحيات التي قدمها ابطال قواتنا الامنية في المعارك ضد تنظيمات داعش الارهابية، مؤكداً ان الحرب التي خاضها الجيش العراقي ليس دفاعاً عن الشعب العراقي فقط بل عن الانسانية جمعاء”.

من جانبه، شكر وزير الدفاع “رئيس الجمهورية لزيارته الوزارة واهتمامه بدعم منتسبيها”، مؤكداً ان “ابناء القوات المسلحة يجددون العهد للبقاء جنوداً اوفياء للدفاع عن العراق”.

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