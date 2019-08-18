2019/08/18 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، ان العراق الآن هو “الشريك التجاري الكبير لبلاده”.وذكر ظريف في تغريدة له على تويتر: ان “العراق الآن هو شريكنا التجاري الكبير”.وأضاف، “دبلوماسيتنا النشطة مستمرة”.

ويبلغ حجم التجاري بين العراق وإيران نحو 12 مليار دولار سنوياً تطمح طهران الى زيادته إلى 20 ملياراً متجاهلين العقوبات الأمريكية.وتعاني إيران من حصار اقتصادي بسبب العقوبات الامريكية بسبب برنامجها النووي الذي تعارضه وترفض الاعتراف به.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: دبلوماسيتنا مستمرة والعراق شريكنا التجاري الكبير) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: دبلوماسيتنا مستمرة والعراق شريكنا التجاري الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).