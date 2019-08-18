ثلاثة أحداث تترقبها الأسواق العالمية الأسبوع الجاري

2019/08/18 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تترقب الأسواق العالمية في الأسبوع الجاري كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي محضر اجتماعهما الأخير، إلى جانب انعقاد اجتماعات جاكسون هول.

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