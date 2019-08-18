إيران تحوّل منافذ حدودية مع العراق إلى دولية

2019/08/18 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب محافظ حلبجة في إقليم كردستان، كاوه علي كريم، الاحد، أن إيران وافقت رسمياً على تحويل المنافذ المشتركة مع حلبجة إلى منافذ دولية تجارية وسياحية.

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