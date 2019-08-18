وزير الدفاع الايراني: تعزير البنية الدفاعية للعراق من استراتيجيات ايران الاساسية

2019/08/18 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي اهمية النهوض بالقدرة والبنية الدفاعية للقوات العسكرية والامنية العراقية في مواجهة التهديدات وقال ان تعزيز ...

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