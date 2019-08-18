النجيفي: قضية آلاف المخطوفين والمغيبين لن تغلق بالتبريرات السخيفة للمسؤولين

2019/08/18 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أكد محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، ان قضية آلاف المخطوفين والمغيبين لن تغلق بالتبريرات السخيفة لبعض المسؤولين.





وقال النجيفي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “‏قضية آلاف المخطوفين والمغيبين اثناء معارك داعش لن تغلق بالتبريرات السخيفة لبعض المسؤولين فدماء الضحايا ستبقى تصيح بصوت جهور تسمعه الإنسانية ولن تستقر الا بالحق والقصاص”.





وأضاف، “هي قضية إنسانية لدى من يمتلكون الشعور الإنساني وطائفية عند الطائفيين”.





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