وزير الخارجيّة يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير جورجيا لدى بغداد

2019/08/18 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

تسلّم وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، نسخة من أوراق اعتماد سفير جورجيا غير المقيم لدى بغداد “زاز كانديلانكي”.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بحث الجانبان سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وأهمّية تعزيز فرص التعاون على مُختلِف الصُعُد بما يُلبِّي طموح الشعبي”.





وشدّد وزير الخارجية، على “أهمّية فتح آفاق أوسع للتعاون البنّاء”، مبينا ان “ستراتيجيّة العراق في علاقاته تنطلق من مُراعاة المصالح المُشترَكة مع دول العالم وبما يخدم التقدّم، والازدهار لشعبنا والشُعُوب الصديقة”.

وأعرب، عن “تطلّع الوزارة لأن تفتتح جورجيا سفارة مُقيمة لدى بغداد؛ لما له من انعكاس إيجابيّ على تطوّر العلاقات الثنائيّة”.





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