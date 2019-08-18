2019/08/18 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط/ خطوة برس زار وفد من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة واسط، اليوم الاحد، مفوض الشرطة ناجي عباس حميد الذي تم الاعتداء عليه من قبل مطلقي العيارات النارية للاطمئنان على صحته ومتابعة نتائج التحقيقات مع المعتدين.وقد زار مدير مكتب تفتيش واسط وعدد من ضباط وموظفي المكتب المنتسب في داره مبلغيه تهنئة وسلام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتشية الداخلية في واسط تطمئن على صحة المفوض المعتدى عليه وكالة خطوة برس.

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