الخدمات النيابية: المجاملات السياسية سوفت قضية منافذ الإقليم غير الشرعية

2019/08/18 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… عزت لجنة الخدمات النيابية، الأحد، تسويف فتح ملف فساد المنافذ الحدودية غير الشرعية والتعرفة الجمركية الى المجاملات السياسية والمحاصصة.وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “المنافذ الحدودية غير الرسمية في إقليم كردستان لازالت غير مسيطر عليها حتى الآن”، لافتا إلى إن “المجاملات السياسية داخل مجلس النواب وراء […]

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