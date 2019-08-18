2019/08/18 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني في شرطة محافظة الأنبار، اليوم الأحد، عن مقتل شاب شنقاً داخل منزله في حي اجبيل في الفلوجة من قبل عناصر مجهولة.وقال المصدر، إن «الأجهزة الأمنية أبلغت بوجود حالة قتل داخل أحد المنازل في حي اجبيل في الفلوجة وتم الشروع بالتوجه إلى مكان الحادث وتبين وجود حادثة قتل لشاب شنقاً داخل بيته …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل شاب شنقاً داخل منزله وسط الفلوجة النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شاب شنقاً داخل منزله وسط الفلوجة) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شاب شنقاً داخل منزله وسط الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).