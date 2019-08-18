2019/08/18 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد ،اليوم الأحد، اعتقال متهمين بالخطف والتزوير والسرقة في بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهمين بالخطف والتزوير والسرقة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهمين بالخطف والتزوير والسرقة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).