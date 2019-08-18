اختراق وتفكيك خلية إرهابية والقبض على رؤوسها المدبرة في الموصل

2019/08/18 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، اختراق وتفكيك خلية إرهابية والقبض على الرؤوس المدبرة لها في الموصل

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