2019/08/18 | 17:32

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القبض على "21" بنغلادشي مخالف لشروط الإقامة في بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل ،الاحد، القبض على "21" شخص بنغلادشي الجنسية

مخالف لشروط الإقامة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكر المتحدث الإعلامي للقيادة العميد الحقوقي عادل الحسيني ، انه "

قوة مشتركة بإشراف قائد شرطة بابل اللواء الحقوقي علي حسن مهدي كوة

الزغيبي ، نفذت حملة تفتيشية في عموم المحافظة ﻟﻠﺘﺄكد ﻣﻦ ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ

المقيمين من الجنسيات الاجنبية للقوانين واﻟﻘﺮارات استناداً للمادة

٢٥ من قانون الإقامة رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧".مشيراً الى ، ان المخالفين سيتم إبعادهم من الأراضي العراقية وفق

الشروط القانونية ".

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