2019/08/18 | 17:32

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بالصور..



مطار البصرة يستقبل اولى رحلات الحج

اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية /احدى تشكيلات وزارة

النقل، اليوم الاحد، عن وصول اولى رحلات التفويج العكسية لحجاج بيت

الله الحرام الى محطة مطار البصرة الدولي قادمة من مطار الامير محمد

بن عبد العزيز في المدينة المنورة.

وقال مدير محطة البصرة احمد شاكر صالح في بيان، ان" الرحلة الاولى

ضمت {420} حاجاً عراقياً من اصل رحلتين مخصصتين ضمن جدول رحلات

الناقل الوطني لهذا اليوم".واضاف صالح ان" تفويج الحجيج العكسي يسير بأنسيابية عالية".

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