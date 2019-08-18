2019/08/18 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أعلنت شرطة ذي قار، اليوم الاحد، عن ضبط سيارة حوضية محملة بـ700 صندوق من المشروبات الكحولية والقبض على سائقها.وقالت الشرطة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تمكنت مفارز مديرية استخبارات ذي قار من ضبط سيارة حوضية شمال مدينة الناصرية تحمل ( 700 ) صندوق من المشروبات الكحولية مختلفة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط سيارة حوضية محملة بـ700 صندوق من المشروبات الكحولية في ذي قار وكالة خطوة برس.

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