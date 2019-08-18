إزالة 85 تطبيقاً خدع ملايين المستخدمين

2019/08/18 | 17:38

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قامت شركة جوجل بإزالة 85 تطبيقاً من متجر جوجل بلاي كانت تعمل تحت نهج برمجيات الأدوير عبر التستر كتطبي...

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