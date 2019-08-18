تقرير بريطاني: تركيا تملك 15 قاعدة عسكرية في العراق.. وهذه مهامها

2019/08/18 | 17:38

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سومر نيوز: بغداد..



قال تقرير بريطاني، الأحد، إن تركيا تملك 15 قاعدة عسكرية تقوم بمهام مختلفة، مشيرا إلى أن بعض هذه الموا...

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