جوجل تزيل اكثر 85 تطبيقاً خدع ملايين المستخدمين

2019/08/18 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قامت شركة جوجل بإزالة 85 تطبيقاً من متجر جوجل بلاي كانت تعمل تحت نهج برمجيات الأدوير عبر التستر كتطبيقات ألعاب وتحرير الصور، بحيث تقوم بالاستيلاء على شاشة المستخدم وعرض الإعلانات وتحقيق ربح مالي لأصحابها.

فيما جاء اكتشاف هذه التطبيقات عن طريق شركة الأمن السيبراني Trend Micro التي قالت بأنها وجدت 85 تطبيقاً للأندرويد قام بتحميلها أكثر من 8 ملايين مستخدم من متجر قوقل بلاي تتبع منهج البرمجيات الإعلانية الاحتيالية بالتستر تحت أسماء تطبيقات أخرى.

ووفقاً للباحثين في الشركة فإن هذه التطبيقات تعمل بسرية تامة على جهاز المستخدم وتقوم بنقرات إعلانية في خلفية التطبيق دون نقر المستخدم عليها أو علمه حتى بالعملية برمتها.

كما أنها تتميز باتباعها سبل مختلفة لإخفاء أثار عمليات النقر؛ على غرار عرضها الإعلانات بطريقة يصعب إغلاقها على المستخدم، بحيث تمتد الاعلانات لمدة 5 دقائق دون وجود طريقة لتخطيها.

وكشفت الشركة الأمنية أيضاً أن التطبيق من هذه الفئة يقوم باستبدال أيقونته المتواجدة على واجهة الهاتف الرئيسة بأيقونة اختصار، ليضمن بذلك بقائه فعال على الجهاز في حال قام المستخدم بحذفه.

وأشارت Trend Micro بأن الهواتف الأندوريد العاملة بالنسخ الأقدم من نظام أندرويد 0.8 هي التي تأثرت من عملية إنشاء الاختصار لهذه التطبيقات، بينما النسخ الأحدث من النظام فإنها تطلب تأكيداً من المستخدم لقيام التطبيق بإنشاء اختصار؛ والذي بدوره بنبه المستخدم لكون التطبيق في طريقه للقيام بنشاطات مخفية.

وتأتي خطوة جوجل هذه في ظل سياساتها المتواصلة لمحاربة هذا النوع من التطبيقات وبرمجيات الأدوير الملحقة؛ بالإضافة للإجراءات الأمنية الأخرى التي تتبعها من أجل الوصول لمتجر تطبيقات أكثر أماناً.

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