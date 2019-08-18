الأسبوع المقبل.. العراق يزوّد الأردن 10 آلاف برميل نفط يوميًا

2019/08/18 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، أن العراق سيبدأ بتزويد المملكة بـ10 آلاف برميل نفط خام يوميًا، خلال الأسبوع المقبل.

وزيرة الطاقة في الأردن: العراق سيقوم بتزويد الأردن بحوالي 10 آلاف برميل نفط خام يوميًا خلال الأسبوع المقبل

قالت زواتي في تصريح صحفي تابعه "ألترا عراق"، إن "الإجراءات اللازمة للبدء بالنقل في مراحلها الأخيرة"، مبينة أن "عملية النقل إلى المملكة ستبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة".

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أكدت زواتي على "عدم وجود مشاكل تعيق وصول النفط العراقي للأردن"، مرجحة أن "يقوم العراق بتزويد الأردن بحوالي 10 آلاف برميل نفط خام يوميًا خلال الأسبوع المقبل".

كان العراق وافق في كانون الثاني/يناير الماضي على تزويد الأردن بـ10 آلاف برميل نفط يوميًا من خام كركوك، وفق معادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروحًا منه تكاليف النقل واختلاف المواصفات.

يذكر أن مقابل تزويد الأردن بـ10 آلاف برميل نفط سيكون تسهيلات الجانب الأردني بتخفيض الرسوم والفوائد على السلع العراقية، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كان العراق والأردن قد اتفقا في 12 شباط/فبراير الماضي، على آليات لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات، وتسريع إجراءات مدّ أنبوب النفط إلى ميناء العقبة بقيمة 18 مليار دولار، كما تم بموجبه منح النفط للأردن بكلفة لا تشمل أجور النقل والمواصفات التي تشكل نحو 16 دولارًا من إجمالي كلفة كل برميل نفط خام.

مقابل تزويد الأردن بـ10 آلاف برميل نفط سيكون تسهيلات الجانب الأردني بتخفيض الرسوم والفوائد على السلع العراقية

فيما تسعى المملكة الهاشمية الأردنية من خلال مد الأنبوب، إلى تلبية حاجاتها من النفط الخام التي يستوردها حاليًا من السعودية، بالأسعار العالمية بواسطة البواخر، ومن ثم نقلها بالصهاريج من العقبة جنوبًا إلى مصفاة البترول الوحيدة في البلاد الواقعة في مدينة الزرقاء، شرق العاصمة عمان.

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