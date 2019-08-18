الاردن يستدعى سفير اسرائيل بالعاصمة عمان ويدين الانتهاكات في الأقصى

2019/08/18 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت وزارة الخارجية الاردنية ظهر اليوم سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي بالعاصمة عمان لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الاقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وللمطالبة بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف والتي تؤجج الصراع وتشكل خرقا واضحا للقانون الدولي.وأوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية الاردنية سفيان القضاة أن أمين عام الخارجية زيد […]

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