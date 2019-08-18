ماهو قرار زيدان الجديد بشأن غاريث بيل؟

2019/08/18 | 17:41

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العهد نيوز- متابعة

حسم المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، مستقبل اللاعب الوليزي غاريث بيل من البقاء مع الفريق خلال الموسم

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