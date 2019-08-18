تداولات بورصة العراق تصعد باولى جلسات الأسبوع

2019/08/18 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أنهى بورصة العراق جلسة تداولات اليوم الأحد ، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.20 % ، عند مستوى 479.05 نقطة ، رابحاً

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