2019/08/18 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت حكومة جبل طارق، عن رفضها الطلب الأمريكي المتعلق بمصادرة ناقلة النفط الإيرانية “غريس واحد”.

وأوضحت الحكومة في بيان، ان السلطات المركزية في جبل طارق، ليس بإمكانها أن تطلب من المحكمة العليا، المساعدة في الإجراءات التي طلبتها الولايات المتحدة، يوم أمس الأول، لتقييد مغادرة الناقلة، تمهيدا لبدء إجراءات المصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية، مبينة ان رفض الاستجابة للطلب الأميركي، جاء نتيجة لقوانين الاتحاد الأوروبي، والاختلاف في تطبيق أنظمة العقوبات على إيران، بين أوروبا والولايات المتحدة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة جبل طارق ترفض طلبا أميركيا باحتجاز الناقلة “غريس1”) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة جبل طارق ترفض طلبا أميركيا باحتجاز الناقلة “غريس1”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).