مساعد كاتانيتش” يشعل خلافاً داخل اتحاد الكرة

2019/08/18 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..نشب خلاف داخل الاتحاد العراقي لكرة القدم، بسبب مسألة المدرب المساعد لمدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش.وقال مصدر من داخل الاتحاد لـ /المعلومة/ ان “ثلاثة مدربين على طاولة النقاش في اتحاد الكرة من اجل شغل منصب المدرب المساعد لمدرب المنتخب الوطني كاتانيتش”.وأوضح أن “المدربين الثلاثة هم رحيم حميد وعلي هادي وشاكر محمود”.[…]

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