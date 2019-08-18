2019/08/18 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3m5qKVdScgI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة الكفيل - 2019/8/18) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسالة الكفيل - 2019/8/18) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).