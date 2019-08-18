تدمير عجلة مفخخة وقتل من فيها بقصف لطيران الجيش غربي الانبار

2019/08/18 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ الانبار … أعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، اليوم الأحد، عن تفجير عجلة مفخخة وقتل من فيها بقصف لطيران الجيش غربي المحافظة .وقال العبيدي في حديث صحفي تابعته / بدر نيوز/، إن “قوة امنية من قيادة قوات الجزيرة مسنودة بقوة من الحشد الشعبي والعشائري استطلعت جوياً منطقة وادي حوران غرب […]

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