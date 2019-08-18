فيديو لرئيس المنظمة التي استلمت الجثث في بابل وهو “يرمي الصواريخ”

2019/08/18 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشر النائب السابق مشعان الجبوري، مقطعا مسجلا لريس منظمة الزهراء في بابل، رعد الشوك والذي استلم جثث المغدورين من شمال محافظة بابل.وقال الجبوري في تغريدة اطلع عليها “يس عراق”، “رئيس جمعية دفن اولادنا، مجهولي الهوية، رعد الشوك طلع مو بس، بياع تايرات، وانما مقاتل وتخصص راجمات” ميضفا، “ميزته يشارك بالقتل ويقوم […]

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