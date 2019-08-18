2019/08/18 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاحد، عن القبض على 21 شخصا بنغلادشي الحنسية مخالف لشروط الإقامة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكر المتحدث الإعلامي للقيادة العميد الحقوقي عادل العناوي الحسيني في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” انه “تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية ياسين الياسري والمتضمنة متابعة المخالفين لشروط الإقامة، نفذت قوة باشراف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 21 شخصا بنغلادشي في بابل وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 21 شخصا بنغلادشي في بابل ) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 21 شخصا بنغلادشي في بابل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).