منصور الريكان - وهم الحقائق

2019/08/18 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منصور_الريكان وانبرى الوهم غائماً يخيط أفواهنا الحالمةْعلى مربط الخيل من أمة نائمةْالمدى ضيق والقبائل تنبري بالقتالْوالشواهد عارية لا تُنالْهكذا إذن ضيعتنا المواويل ومحبوبتي هائمةْيلوح لها طيف عشاقها الراحلينْوسيف بني مازن ناخ وشوهته القبائل العاربةْوأحلامنا قد ذوت في ظلال الذين رموا تعب في المهبْهكذا صحبتي أمة العربْونحن بهذا العراق العظيمْنلوذ من شيطاننا الرجيمْالخر......

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