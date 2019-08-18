2019/08/18 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق من مراعاة المصالح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية العراقية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جورجيا) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية العراقية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جورجيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).