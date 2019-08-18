2019/08/18 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية في الانبار تداهم خمسة مناطق صحراوية بحثا عن خلايا لـ'داعش' ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية في الانبار تداهم خمسة مناطق صحراوية بحثا عن خلايا لـ'داعش' ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).