2019/08/18 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kjBbF5_JhTg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هذه الوصية التي يلتزم بها أمير كرارة طوال حياته) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هذه الوصية التي يلتزم بها أمير كرارة طوال حياته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).