الاستخبارات تخترق وتفكك خلية إرهابية وتقبض على الرؤوس المدبرة لها في الموصل

2019/08/18 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، اختراق وتفكيك خلية إرهابية والقبض على الرؤوس المدبرة لها في مدينة الموصل.

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