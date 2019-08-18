ذي قار.. القبض على 13 بنغلاديشيا

2019/08/18 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ذي قار، الاحد، القاء القبض على 13 بنغلاديشيا مخالفا لشروط الاقامة في المحافظة.

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