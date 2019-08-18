اعتقال شابين هددا فتاة بنشر صورها وتسببا بإنتحارها في الموصل

2019/08/18 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، الأحد، بإعتقال شابين هددا فتاة بنشر صورها وفضحها ما تسبب بإنتحارها في مدينة الموصل.

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