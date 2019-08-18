خطر الإفلاس يهدد الأرجنتين مجدداً بعد خسائر الأسواق

2019/08/18 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت معاناة الأرجنتين في الأسبوع الماضي، أهم الأحداث داخل الأسواق العالمية، مع انهيار تاريخي لسوق الأسهم وفقد العملة ربع قيمتها تقريباً.

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