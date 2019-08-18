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شاهد بالفيديو.. اماني علاء تتعصب و تمزق ورقة الاسئلة بسبب سؤال محرج من مقدم برنامج اخطائي #اخطائي #اماني_علاء


شاهد بالفيديو.. اماني علاء تتعصب و تمزق ورقة الاسئلة بسبب سؤال محرج من مقدم برنامج اخطائي #اخطائي #اماني_علاء
2019/08/18 | 17:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: Uoo7ALypwqM

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