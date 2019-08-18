2019/08/18 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. محافظ ذي قار وكالة يقبل استقالة عادل الدخيلي من منصب النائب الاول للمحافظ وتعيين أكرم جوده بديلاً عنه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/18 | 18:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. محافظ ذي قار وكالة يقبل استقالة عادل الدخيلي من منصب النائب الاول للمحافظ وتعيين أكرم جوده بديلاً عنه) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. محافظ ذي قار وكالة يقبل استقالة عادل الدخيلي من منصب النائب الاول للمحافظ وتعيين أكرم جوده بديلاً عنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).