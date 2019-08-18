الخطوط الجوية: مطار البصرة الدولي يستقبل أولى رحلات الحج في المحافظة

2019/08/18 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية لوزارة النقل، اليوم الأحد، وصول أولى رحلات التفويج العكسية لحجاج بيت الله الحرام الى محطة مطار البصرة الدولي قادمة من مطار محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة

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