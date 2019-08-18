2019/08/18 | 18:03

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التربية تؤجل الاختبار الثاني للطلبة الموهوبين العراقيين

قررت وزارة التربية تأجيل موعد اجراء الاختبار الثاني للطلبة

الموهوبين ليوم الثلاثاء الموافق 25 / 8 / 2019، بدلاً من الـ22 من

الشهر نفسه.وذكر المكتب الإعلامي ان هيئة رعاية الموهوبين حددت الساعة الثامنة

صباحاً انطلاق الامتحانات في عموم مدارس الموهوبين من (بغداد ،

البصرة ، ميسان ، الانبار ، نينوى ، ذي قار ، النجف الأشرف) .

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