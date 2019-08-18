2019/08/18 | 18:03

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عبد المهدي يخول هذه "الجهة" باختيار مرشح وزارة التربية

أعلنت مقررة البرلمان خديجة علي، الأحد، عن تخويل رئيس مجلس الوزراء

عادل عد المهدي لجنة التربية النيابية باختيار مرشح وزارة التربية،

مبينة ان اللجنة مصرة على ان يكون المرشح امرأة ومن أهالي نينوى.

وقالت علي في تصريح ، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أرسل

كتابا رسميا الى لجنة التربية النيابية لتخويلها باختيار مرشح وزارة

التربية على ان تتوفر فيه الشروط المهنية”.

وأضافت ان “لجنة التربية مصرة بان يكون المرشح امرأة كون الكابينة

الوزارية خالية من اي تمثيل للعنصر النسوي”، لافتة الى ان “المرشحة

ستكون من أهالي نينوى”.

وأوضحت ان “اللجنة مجبرة على اختيار مرشحة تلاقي قبول جميع الكتل

السياسية لضمان تمرير اسمها داخل مجلس النواب عند طرحها لنيل

الثقة”.

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