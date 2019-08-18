الخارجية الإيرانية: إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا خطوة امريكية مثيرة للقلق

2019/08/18 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، عباس موسوي، اليوم الاحد، الاتفاق الامريكي التركي على اقامة منطقة امنة شمالي سوريا، خطوة استفزازية ومثيرة للقلق.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن موسوي، قوله ان "الإعلانات والاتفاقات التي صدرت عن المسؤولين الأمريكيين في الآونة الأخيرة بشأن إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا مستفزة ومثيرة للقلق".

وكانت الولايات المتحدة وتركيا قد اتفقتا الأسبوع الماضي على إنشاء مركز مشترك للعمليات لمنطقة مقترحة على امتداد الحدود السورية الشمالية الشرقية.

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