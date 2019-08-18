ايران: صدرنا 630 الف طن من البضائع للعراق خلال اربعة اشهر فقط

2019/08/18 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت السلطات الايرانية، اليوم الاحد، عن وصول صادراتها الى العراق عبر مهران الى مستويات قياسية.

وقال مدير مكتب ايلام الرئيسي للكمارك روح الله غلامي، بحسب ما اوردت "طهران تايمز" وترجمت "الغد برس"، ان ما يزيد عن "630 الف طن من البضائع قد تم تصديرها الى العراق خلال فترة اربع اشهر فقط، بقيمة مالية بلغت 404 ملايين دولار".

واشار المكتب الى ان المشاكل التي تتعلق بالكمارك وعبور الشاحنات الايرانية "يتم حلها مع السلطات العراقية الاقليمية والمركزية"، موضحا بان اهم البضائع التي يتم تصديرها الى العراق هي "المزروعات، مواد البناء، قطع غيار العربات، البلاستك والمطاط، بالاضافة الى الزجاج وموادا اخرى".

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