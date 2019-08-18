العراق... السجن لمبتز هدد شخصا بنشر صوره العائلية على مواقع التواصل

2019/08/18 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات المثنى جنوبي العراق اليوم الأحد حكما بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد، على مدان ابتز أحد الأشخاص بنشر صوره العائلية على مواقع التوا...

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