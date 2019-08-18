رئيس الجمهورية يصادق على تعيين عادل الدخيلي محافظا لذي قار “وثيقة”

2019/08/18 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق صادق رئيس الجمهورية برهم صالح على تعيين عادل عبد الحسين الدخيلي محافظا لذي قار بعد تصويت مجلس المحافظة على انتخابه بالاغلبية المطلقة لتولي المنصب.في غضون ذلك أصدر محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر الشويلي أمراً ادارياً بقبول استقالة الدخيلي من منصب النائب الاول لمحافظ ذي قار وتعيين أكرم جوده خلفا له.

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