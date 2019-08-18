الهيئة الدينية الايزيدية في شنگال تناشد مديرية  الاوقاف والشؤون الايزيدية بالاهتمام وترميم المزارات

2019/08/18 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_تحسين شيخ كالو بعد هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على شنگال وإبادة الايزيديين جماعياً، لم تتوقف اعمال عناصر التنظيم الوحشية على تفجير المئات من البيوت الايزيدية في شنگال والقرى والمجمعات التابعة لها، وقتل الرجال وسبي النساء، بل قاموا ايضاً بتفجير 68 مرقد ومزار مقدس لدى الديانة الايزيدية.ناشد مسؤول الهيئة الدينية الايزيدية في شنكال “فاخر خلف”، …

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