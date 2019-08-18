طلب نيابي لعقد جلسة استماع مع الوزراء المعنييـن لحل قضيـة المعتصمين من خريجي كليات الهندسـة

2019/08/18 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت لجنة الخدمات وشؤون الاعمار النيابية طلبا رسميا الى رئيس مجلس النواب بعقد جلسة استماع بحضور الوزراء والجهات الرسمية وممثلين عن المعتصمين من خريجي كليات الهندسة .وتبنت عضو اللجنة هدى سجاد ، خلال لقائها مع مجموعة من خريجي كليات الهندسة ومن مختلف التخصصات ومن جميع المحافظات ، وضع الحلول المناسبة لرفع الغبن عن هذه […]

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