فلاح أمين الرهيمي - تعددت الأسباب والموت واحد

2019/08/18 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي خبر شاهدته على شاشة التلفاز أرقني وأقض مضجعي وأحال بيني وبين النوم (قوى الأمن الداخلي يمنع فتاة من الانتحار أثناء محاولتها رمي نفسها من على جسر الأحرار) فتاة في ربيع العمر ضاقت بها الدنيا وعجزت معها الحيل والسبل فلم تجد أمامها منقذ ينقذها من معاناتها وسبل الحياة المؤلمة وكابوس بؤسها وعذابها إلى منقذ الخلاص من الحياة نحو الموت ...ما هي الأسباب والظروف التي جعلت هذه الفتاة تلجأ إلى الموت للخلاص من ......

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